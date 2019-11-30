В Британии тестируют зарядные станции, которые прячутся под асфальт

Британская компания Urban Electric в городе Оксфорд приступила к тестам необычных зарядных станций для электромобилей. Их особенность в том, что они умеют прятаться в землю и появляются на поверхности только вызову со смартфона.

В рамках тестирования на одной из улиц города – Лонгсдейл-роуд – были установлены шесть зарядных станций UEone, сообщает 29 ноября Autoevolution. Однако никто из жителей, за исключением пока еще немногих владельцев электромобилей, этого практически не заметил.

Дело в том, что каждая зарядная станция представляет собой выдвижной пилон, который в сложенном состоянии полностью убран в тротуар и поэтому практически незаметен. Владельцы электромобилей, установившие себе на смартфон соответствующее приложение, могут «вызвать» зарядный пост буквально из-под земли: пилон выдвигается примерно на метр, в верхней его части оборудована стандартная зарядная розетка на 7 киловатт.

Пилон состоит из двух секций, складывающихся друг в друга, таким образом даже под землей вся конструкция не занимает много места. Вся система очень компактна и позволяет, не нарушая городской среды, размещать зарядные станции где угодно, в максимальной близости к жилым домам или прямо около парковочных мест.





Установка таких складный компактных зарядок оказывается гораздо экономичнее, чем строительство отдельно стоящих зарядных станций, аналогичных привычным бензоколонкам. Кроме того, можно размещать зарядки UEone в частных владениях или около исторических памятников, поскольку, прячась в асфальт, они никак не нарушают пейзаж.

Именно такое решение представляется наиболее приемлемым для большинства европейских городов с их историческими центральными районами и довольно плотной застройкой с узкими улицами и неширокими тротуарами.

Видео: That's Oxfordshire/Youtube