Индийский байопик перекроет движение и запретит парковку в центре Петербурга

В конце ноября – начале декабря схему движения транспорта в центре Петербурга и на Петроградской стороне изменят съемки художественного фильма «Sardar Udham», которые проводит ИП «Дариев Тимур Олегович». Об этом сообщают КРТИ Петербурга и Управление ГИБДД.

В связи со съемками будут перекрывать движение транспорта:

30 ноября с 8:00 до 22:00 не более чем на 15 минут в течение часа – по улице Котовского от дома 5/14 до улицы Чапаева, улице Чапаева от улицы Котовского до улицы Куйбышева, Большой Посадской улице от дома 24 до улицы Котовского;

1 декабря с 8:00 до 22:00 – по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казначейской улицы до Сенного моста, Столярному переулку от набережной канала Грибоедова до Казначейской улицы и по Кокушкину мосту;

7 декабря с 6:00 до 23:00 – по Курляндской улице от улицы Степана Разина до дома 45.





Также с 8:00 до 22:00 30 ноября вводится двустороннее движение на участке Большой Посадской улицы от дома 24 до Певческого переулка и участке Малой Посадской улицы от улицы Чапаева до Певческого переулка.

Помимо этого, на следующих улицах будет запрещена остановка:

с 8:00 29 ноября до 22:00 30 ноября – на улице Котовского от дома 5/14 до улицы Чапаева, улице Чапаева от улицы Котовского до улицы Куйбышева и на Большой Посадской улице от дома 24 до улицы Котовского;

с 8:00 30 ноября до 22:00 1 декабря – на нечетной стороне набережной кананала Грибоедова от Казначейской улицы до дома 65-67 и в Столярном переулке от набережной канала Грибоедова до Казначейской улицы;

с 6:00 6 декабря до 23:00 7 декабря – на Курляндской улице от улицы Степана Разина до дома 45.

«Sardar Udham» индийского режиссера Шуджита Сиркара – это биографический фильм об известном революционере XX века и борце за независимость Индии Удхаме Сингхе. Съемки картины пройдут в России, Великобритании, Ирландии, Германии и Индии. В апреле 2019 года в Петербурге для них уже перекрывали движение. Планируется, что на экраны фильм выйдет в октябре 2020 года.

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