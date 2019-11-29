В британском Портленде задержали нигерийское судно. Посольство России выясняет, есть ли на нём соотечественники

Посольство РФ в Великобритании выясняет, есть ли россияне на борту задержанного в Портленде нигерийского судна, краткая информация об этом инциденте размещена дипмиссией вечером 29 ноября в соцсети.

В Посольство поступила информация о том, что судно «Джирех» под флагом Нигерии с российским экипажем задержано в порту Портленда в Великобритании. В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента. pic.twitter.com/2kiGVrDjgc — Посольство России (@RussianEmbassyR) 29 ноября 2019 г.

"В посольство поступила информация о том, что судно "Джирех" под флагом Нигерии с российским экипажем задержано в порту Портленда в Великобритании. В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента", – говорится в сообщении.





Судно «Джирех», которое ходит под флагом Нигерии, было задержано с девятью крымчанами на борту. Компания-владелец выходит на связь, однако не планирует выплачивать зарплату или обеспечивать корабль продовольствием с водой, сообщает news.ru.

На сегодняшний день морякам помогают местные благотворительные организации. Организация Красный Крест, например, обеспечила их необходимой одеждой, пишет ТАСС. Крымские издания пишут, что судно задержали ещё 26 ноября.