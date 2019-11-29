Полиция Лондона подтвердила жертвы при теракте на мосту

Полиция столицы Великобритании – Скотленд-Ярд – подтвердил, что два человека погибли в результате теракта, осуществленного в пятницу днем на Лондонском мосту в центре британской столицы. С данным заявлением выступила глава ведомства Крессида Дик, добавившая, что еще трое пострадавших находятся в больнице.

Police statement: Commissioner Cressida Dick gives a statement on #LondonBridge incident 29.11.19 https://t.co/vmCi39e7Zv — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 29 ноября 2019 г.

"Наш город Лондон вновь сталь целью террористов. С болью в сердце я вынуждена сообщить, что, помимо подозреваемого, который был застрелен полицейскими, двое пострадавших в ходе нападения на Лондонском мосту скончались. Сердцем я сейчас с их близкими и еще тремя пострадавшими, которым, насколько мне известно, оказывается помощь в больнице", – сказала Дик.

Британская пресса ранее сообщила о о том, что теракт в центре Лондона все же привел к человеческим жертвам. Двое человек, получивших ранения в ходе теракта на Лондонском мосту, умерли.





Ранее мэр Лондона Садик Хан поблагодарил граждан, которые обезвредили и удерживали до прибытия полиции злоумышленника, нападавшего, на прохожих на Лондонском мосту.

Полиция рассматривает инцидент на Лондонском мосту как теракт. Подозреваемого застрелили при задержании. На его теле был закреплен муляж взрывного устройства.