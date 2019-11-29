В Рио-де-Жанейро вооруженный "коктейлем Молотова" и ножом злоумышленник захватил заложников

В Рио-де-Жанейро вооруженный "коктейлем Молотова" и ножом злоумышленник захватил пятерых человек в заложники в баре в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает G1.

Homem faz 5 pessoas ref?ns em bar na Lapa, no Centro do Rio https://t.co/K0dbrpnXEk #G1 — G1 (@g1) 29 ноября 2019 г.

На место прибыл спецназ, улица перекрыта. Ведутся переговоры об освобождении заложников, выясняются мотивы преступника. Информации о пострадавших пока нет.



