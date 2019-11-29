На Мурманском шоссе до середины декабря сузят два путепровода

Дорожники начинают второй этап планово-предупредительных работ на двух путепроводах трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. До 15 декабря движение на них будет ограничено.

Как сообщает 29 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 30 ноября по 15 декабря в связи с заменой деформационных швов будут поочередно перекрывать одну полосу в каждом направлении на путепроводах через железную дорогу Заневский Пост – Мга и через скотопрогон на 19-м километре Мурманского шоссе. На оставшихся свободными полосах скорость движения ограничат до 50 км/ч.

На этом участке всего четыре полосы для движения. На время работ для проезда останутся свободными только две – по одной в каждом направлении. Работы будут вестись в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки могут быть скорректированы с учетом погоды.

Ремонт выполняет ООО «Феникс». По контракту, планово-предупредительные работы на путепроводах продлятся до 14 августа 2020 года.



