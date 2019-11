В Гааге мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в разгар «чёрной пятницы». Есть пострадавшие

Несколько человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в Гааге 29 ноября.

Как сообщает BBC со ссылкой на голландскую полицию, преступление произошло на торговой улице. На месте работают спецслужбы и медики. Уточняется, что неизвестный 45-50 лет напал на посетителей универмага, где сегодня особенно людно – во всём мире проходит «чёрная пятница». Информация о задержании вооружённого мужчины пока не поступала.

#BREAKING Update : Video of the scene of a stabbing in Grote Marktstraat in the centre of the Hague, Netherlands . Multiple people have been stabbed.#GroteMarktstraat #Netherlandspic.twitter.com/9GPcYIjvve

