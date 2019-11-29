Следователи выяснят, почему тягач въехал в двигатель самолёта в аэропорту Воронежа

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку столкновения Airbus с тягачом в аэропорту Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства вечером 29 ноября.

«По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 28 ноября в аэропорту города Воронежа при буксировке воздушного судна Airbus сообщением «Воронеж — Москва (Домодедово)».

В результате столкновения у самолета была повреждена гондола левого двигателя. Пострадавших из числа пассажиров и членов экипажа, а также разрушений на земле нет.



