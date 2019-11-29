В Кингисеппе «Мерседес Спринтер» влетел в цементовоз на переезде. Водитель микроавтобуса погиб

Трагедией завершился вечер пятницы в Кингисеппском районе Ленобласти. На железнодорожном переезде «Мерседес Спринтер» врезался в цементовоз «Скания». Водитель микроавтобуса скончался на месте.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, всё произошло в 19.40 29 ноября. 56-летний мужчина за рулём «Мерседеса» разогнался и столкнулся со стоящим на стоп-линии перед переездом цементовозом «Скания». В результате ДТП водитель «Спринтера» погиб на месте.



