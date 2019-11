Британская пресса сообщает о погибших при теракте в центре Лондона

Британская пресса вечером 29 ноября сообщает о о том, что теракт в центре Лондона все же привел к человеческим жертвам. Двое человек, получивших ранения в ходе теракта на Лондонском мосту, умерли. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила корпорация Би-би-си.

Two members of the public dead after London Bridge attack, source tells BBC https://t.co/3a68fai86a