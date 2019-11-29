Британская пресса сообщает о погибших при теракте в центре Лондона

Британская пресса вечером 29 ноября сообщает о о том, что теракт в центре Лондона все же привел к человеческим жертвам. Двое человек, получивших ранения в ходе теракта на Лондонском мосту, умерли. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила корпорация Би-би-си.

Two members of the public dead after London Bridge attack, source tells BBC https://t.co/3a68fai86a — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 29 ноября 2019 г.

The Independent на своем сайте сообщила об одной жертве теракта, добавив, что по словам другого источника издания, число погибших может достигать трех человек, а с тяжелыми ранениями госпитализированы еще четверо.

Ранее мэр Лондона Садик Хан поблагодарил граждан, которые обезвредили и удерживали до прибытия полиции злоумышленника, нападавшего, на прохожих на Лондонском мосту.

Полиция рассматривает инцидент на Лондонском мосту как теракт. Об этом вечером 29 ноября заявил официальный представитель Скотленд-Ярда Нил Басу. Он уточнил, что подозреваемого застрелили при задержании сотрудники полиции. На его теле был закреплен муляж взрывного устройства. При этом Басу заверил, что никакой опасности для людей в центре Лондона сейчас нет.



