На «Скандинавии» под Белоостровом столкнулись десять машин

Скользкая дорога привела к массовому ДТП в Курортном районе Петербурга. Под Белоостровом на «Скандинавии» выстроились 8 автомобилей.

Как сообщают очевидцы, авария произошла вечером 29 ноября. Проезжавшие мимо автомобилисты насчитали как минимум 8 машин в «паровозике» и ещё две в кювете. Свидетели предполагают, что «первопроходцы» могли неудачно объехать бетономешалку по встречной полосе.

«Фонтанка» запросила информацию об обстоятельствах ДТП и пострадавших у отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.



