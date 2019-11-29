Россия и Украина обсуждают объем транзита газа по "пессимистическому варианту"

Россия и Украина обсуждают возможность транзита российского газа через Украину после 2019 года в объеме до 30 млрд кубометров в год, сообщает украинское издание «Зеркало недели» (ZN).

«В пятницу, по информации источников ZN, к переговорам подключились и представители газовых компаний РФ и Украины, и оператор ГТС. Правда, обсуждают пока пессимистический вариант — транспортировку через ГТС Украины всего до 30 млрд кубометров газа», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что позиция Украины предусматривает подписание десятилетнего контракта на условиях европейского законодательства с обязательным объемом транзита 60 млрд кубометров в год. Еще 30 млрд кубометров предполагаются к резервированию с учетом возможного повышения спроса на газ в Европе.

28 ноября Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газовой проблематике. Ранее Украина их отрицала.

Напомним, 1 января заканчивается десятилетний договор о транзите российского газа в ЕС через Украину. Новый договор пока не заключен.



