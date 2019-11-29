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29.11.2019 21:42
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Фруде Берг потребует 820 тысяч крон у властей Норвегии за заключение в России

Осужденный за шпионаж в РФ и отпущенный в Норвегию бывший пограничный комиссар Фруде Берг Фруде Берг потребует 820 тысяч крон у службы разведки этой скандинавской страны за заключение в России, сообщает телерадиокомпания NRK.

"Я обсудил это со своим адвокатом. Было много дополнительных расходов, это стало бременем для моей семьи и для меня самого. Какие-то вещи изменились в моей личной жизни. Возможно, теперь у меня будет другая жизнь. Что касается компенсации, да – скоро мы выставим счет", – приводит телекомпания слова Берга.

Служба разведки постоянно отказывается комментировать этот случай, потому что они не хотят ни опровергать, ни подтверждать, что Берг выполнял в России их задание.

С момента ареста Берг отвергал обвинение в шпионаже, однако признал, что являлся курьером для норвежской разведки. Он считал это дружеской услугой, однако по прошествии времени утвердился в мысли, что его использовали втемную.

15 ноября на литовско-российской границе состоялся обмен осужденными за шпионаж лицами. Литва получила своих граждан и норвежца, которого сразу отправили в посольство королевства в Вильнюсе. В ответ российская сторона получила своих граждан, которых накануне помиловал президент Литвы Гитанас Науседа, это Николай Филипченко и Сергей Моисеенко. В Литву вернулись собиравший военные данные гражданин России и Литвы Евгений Матайтис, получивший в России 13 лет колонии строгого режима, и разведчик-нелегал Аристидас Тамошайтис, которого осудили на 12 лет.


Справка:

Фруде Берг был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года. По мнению следователей, он получал документы с засекреченными сведениями о российском военно-морском флоте. Сотрудники правоохранительных органов считают, что передать сведения иностранцу мог гражданин России. Сам норвежец признал факт контактов со спецслужбами, однако отрицал, что был шпионом. В апреле 2019-го его приговорили к 14 годам тюремного заключения за шпионаж против России.

Николай Филипченко, по версии следствия, вербовал жителей Литвы для сбора информации для российской разведки. Как пишет Delfi, в его планы якобы входило сделать агентами даже работников департамента охраны руководства Литвы, чтобы поместить «жучок» в кабинете президента. Филипченко задержали в 2017 году во время транзитной поездки из Калининграда в Белоруссию. Его осудили на 10 лет, наказание он отбывал в вильнюсской тюрьме Лукуки.

Сергей Моисеенко обвинили в шпионаже в 2014 году. Следователи полагали, что на него работал гражданин Литвы Сергей Пущин, собиравший секретные сведения. Якобы в руки Пущина попали даже документы министерства обороны. В итоге литовец получил пять лет тюрьмы, а россиянин — 10,5.

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