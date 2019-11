Мэр Лондона поблагодарил людей, обезвредивших злоумышленника на мосту

Мэр Лондона Садик Хан поблагодарил граждан, которые обезвредили и удерживали до прибытия полиции злоумышленника, нападавшего, по заявлениям очевидцев, на прохожих на Лондонском мосту.

"Я хочу отметить выдающийся героизм граждан... Мы благодарим их от лица всех лондонцев, они – лучшие представители общества", – сказал Хан на пресс-конференции в Лондоне, передает ВВС вечером 20 ноября.

"I want to thank our brave emergency services… [and] the members of the public who risked their own safety this afternoon – they are the best of us"



Mayor Sadiq Khan asks Londoners "to remain vigilant" after London Bridge attack



Latest: https://t.co/WJ2TEf3ZQJ pic.twitter.com/XAM5Mn7FFs