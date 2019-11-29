МЧС Петербурга предупреждает: в ночь на субботу замерзнут дороги

О предстоящем Дне жестянщика предупреждает жителей Петербурга чрезвычайное ведомство. Всем рисковым пора вынимать с антресолей коньки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 29 ноября, согласно по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 ноября в Санкт-Петербурге ночью и утром на дорогах местами ожидается гололедица. Участников движения как по автодорогам, так и про тротуарам просят быть осторожными.

Прогноз на выходные читайте тут.



