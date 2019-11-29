В Венгрии нашли 30-метровый подземный тоннель, через который в страну попадали нелегалы

Венгерские полицейские задержали мигрантов, которые незаконно пытались пересечь границу со стороны Сербии. Так они нашли подземные ходы, которые люди использовали для преодоления границы.

Как сообщает 29 ноября ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати, всего мигранты прорыли два прохода. Один длинною в 34 метра был найден у населенного пункта Ашотхалом. Второй тоннель длиной 21,7 метра обнаружили у населенного пункта Чикерия. Судя по всему, тоннели вырыли с территории Сербии.

В настоящее время тоннели засыпаны спецтехникой.

Венгрия в 2015 году стала первой страной ЕС, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока и из Африки.



