Медведев подписал распоряжение о создании «Большой российской энциклопедии»

Правительство России распорядилось создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия». Соответствующее распоряжение,как сообщает 29 ноября «Интерфакс» подписал премьер РФ Дмитрий Медведев.

Решение принято, чтобы обеспечить россиян постоянно обновляющейся достоверной информацией «о развитии и состоянии окружающего мира и социума», сведения будут поступать из научно-верифицированных источников, отмечается в распоряжении.

Полномочия учредителя организации от имени РФ будет осуществлять правительство. Отдельные полномочия учредителя организации будет осуществлять Роспечать в соответствии с уставом организации.

Ранее в ноябре ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец говорил, что российский энциклопедический портал планируется создать за 33 месяца, на работу над проектом уйдет около 2 млрд рублей.





Название проекта пока обсуждается, однако уже «есть точная уверенность, что надо сохранить преемство с названием Большой российской энциклопедии».