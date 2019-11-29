Правительство Германии не готово прекратить поставки оружия Турции, не смотря на операцию в Сирии

О том, что правительство ФРГ продолжит поставки вооружения в Турциюследует из ответа Минэкономики депутату от Левой партии Севим Дагделен. Однако, как пишет «Коммерсант» 29 ноября со ссылкой на Spiegel, Германия прекратит поставки любого вооружения, если выяснится, что оно было использовано в Сирии.

Евросоюз после начала военной операции Турции в Сирии в рамках координации действий по экспорту оружия в Турцию рекомендовал членам приостановить поставки. Германия сначала как и Франция заявила о прекращении экспорта.

Но, как следует из ответа Минэкономики, с 9 октября правительство Германии одобрило экспорт вооружения Анкаре на 3,09 млн евро. Параллельно с этим члены правительства заявили, что это было выполнение обязательств по старым контрактм, а новых разрешений выдано не будет.



«В Минэкономики же сейчас утверждают, что разрешение на экспорт не касалось тех товаров, «которые могут быть использованы в Сирии». О чем именно идет речь, не уточняется, сообщаются лишь общие категории, например поставки для морского сектора (на €2,69 млн), электроника для военных целей (€400 тыс.)», – сообщает издание.









