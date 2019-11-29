Ложки, матрешка, гармошка. Путин объявил 2022 годом народного искусства

Президент России Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям, который 29 ноября проходит в Нальчике, поддержал предложение объявить 2022 год Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. Об этом говорится в стенограмме заседания, размещенной на сайте Кремля.

Глава государства вспомнил, что ранее уже выдвигалась идея провести в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия России.

«Давайте так и сделаем. Сделаем это в 2022 году», — заявил Владимир Путин.

После чего президент предложил «хорошо и содержательно» наполнить программу года, а также учесть особенности каждого региона России.



