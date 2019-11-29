После ДТП в Доминиканской республике в больницах остаются 19 россиян

Трети из госпитализированных оказывают медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии. Об этом пишет 29 ноября RT.

«По информации страховой компании и принимающего офиса, на 29 ноября у всех пострадавших наблюдается улучшение состояния. В больницах остаются 19 туристов, из них восемь находятся в палате интенсивной терапии. Водитель автобуса и гид тоже находятся в госпитале», — сказал представитель компании «Анекс тур».







На данный момент больницы покинули 14 человек, семь из которых в ближайшее время отправятся в Россию.

Туристический автобус с россиянами столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа 26 ноября . В автобусе находились 39 туристов, два гида и водитель.



