Названо место встречи в «нормандском формате»

Администрация французского президента раскрыла место и время проведения встречи глав России, Украины, Германии и Великобритании в начале декабря 2019 года.

«Саммит в нормандском формате состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря 2019 года. В нём примут участие президент республики Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский», — указывается в заявлении, которое 29 ноября цитирует РИА Новости.









Также было указано, что встречи начнутся с часа дня и продлятся до вечера.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств.



