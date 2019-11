Полиция объявила терактом инцидент на Лондонском мосту. На теле подозреваемого был закреплен муляж взрывного устройства

Полиция рассматривает инцидент на Лондонском мосту как теракт. Об этом вечером 29 ноября заявил официальный представитель Скотленд-Ярда Нил Басу.

Он уточнил, что подозреваемого застрелили при задержании сотрудники полиции. На его теле был закреплен муляж взрывного устройства. При этом Басу заверил, что никакой опасности для людей в центре Лондона сейчас нет.

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb