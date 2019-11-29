Полиция объявила терактом инцидент на Лондонском мосту. На теле подозреваемого был закреплен муляж взрывного устройства

Полиция рассматривает инцидент на Лондонском мосту как теракт. Об этом вечером 29 ноября заявил официальный представитель Скотленд-Ярда Нил Басу.

Он уточнил, что подозреваемого застрелили при задержании сотрудники полиции. На его теле был закреплен муляж взрывного устройства. При этом Басу заверил, что никакой опасности для людей в центре Лондона сейчас нет.

Напомним, ранее сообщалось о драке на Лондонском мосту. Изначально очевидцы посчитали, что нападавший якобы стрелял, однако в итоге выяснилось, что злоумышленник орудовал ножом — от его ударов пострадали несколько человек. Стреляли же сотрудники полиции, которые и ликвидировали предполагаемого террориста.



