«Аэрофлот» рассказал, как россиянка потеряла кота в Афинах и спокойно улетела в Москву

«Аэрофлот» снова оказался в центре истории с котом. На сей раз инцидент произошел в аэропорту Афин. Якобы при регистрации россиянка потеряла своего питомца, которого хотела сдать в багаж.

СМИ 29 ноября сообщали, что из-за хвостатого пришлось задержать рейс. В авиакомпании это опровергли.

«По имеющейся у «Аэрофлота» информации, питомец сбежал на территории аэропорта города Афины еще до прохождения регистрации на рейс авиакомпании, в момент, когда хозяйка открыла переноску для того, чтобы его попоить. Пассажирка не отказалась от перелета, рейс был выполнен по расписанию», – уточнили в пресс-службе.











Отмечается, что кота сейчас ищут. У сотрудников обслуживающей компании есть номер телефона местного родственника хозяйки. Если животное найдут, оно будет передано представителю россиянки.

В ноябре благодаря «Аэрофлоту» на всю страну прославился кот Виктор, которого из-за лишнего веса не пустили в салон самолёта. Хозяин пронес его на борт «контрабандой», за что бы лишен авиакомпанией бонусных миль.