Студенты и выпускники Консерватории сыграют ради спасения маленькой петербурженки

В Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 5 декабря состоится благотворительный концерт, в котором примут участие студенты и выпускники. Собранные средства будут направлены на лечение маленькой петербурженки Оли Шкринды.

«Фонтанка» рассказывала историю Оли. До трёх месяцев она ничем не отличалась от других детей, но затем наметились отклонения. Спустя несколько месяцев врачи поставили диагноз – болезнь Канавана. Это крайне редкое генетическое заболевание, которое считается неизлечимым. Однако доктор из США Паола Леоне, уже два десятилетия бьющаяся над решением загадки этой болезни, при помощи коллег, в том числе из России, разработала метод лечения. И этот метод себя зарекомендовал – одному из пациентов уже 22 года. Это при том, что обычно люди с таким диагнозом не доживают и до 10. За это время способ лечения – внедрение вируса, который исправляет генетическую ошибку, – усовершенствовали. Также получены необходимые разрешения на лечение больных.

Некоторое время назад для прохождения лечения по программе Паолы Леоне было отобрано десять детей из разных стран, в том числе двое из России. Астрономическая сумма на лечение первого ребенка – более одного миллиона долларов – народными силами уже собрана. Но сбор денег для маленькой Оли всё ещё не завершён, а времени осталось мало – в ближайшее время девочка должна отправиться в США. Однако лечение проведут только при стопроцентной оплате.

Родители обратились во всевозможные благотворительные организации. Одна из них – фонд «Большие дела», который взял на себя сбор одного миллиона рублей. Не остались в стороне и музыканты Консерватории. Они в пользу Оли проведут уже второй концерт.