Столичный полицейский получил удар ножом в грудь в вечер «черной пятницы»

Полиция возбудила уголовное дело о нападении на полицейского. Как сообщается 29 ноября на сайте столичного главка, всё произошло на станции метро «Савеловская».

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД, на указанной станции подземки полицейские заметили конфликт между двумя мужчинами. Один из них был пьян и ударил сотрудника в форме ножом в грудь.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти"», – говорится в сообщении.



