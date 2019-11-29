«Знатно жахает». Новогодняя гирлянда устроила на Литейном фаер-шоу

Новогодняя иллюминация устроила фейерверк в центре Петербурга. Гирлянда, растянутая над Литейным проспектом, выпустила столб огненных искр, опустившись на контактную сеть.

Красивое видео появилось в соцсетях вечером 29 ноября. Под ним пользователи с переменным успехом упражняются в остроумии. «Новый год не мчится», – подвела итог петербурженка Ольга. «Знатно жахает», – оценил зрелище Сергей.

В пресс-службе ГЭТ «Фонтанке» рассказали, что около шести вечера новогодняя конструкция у дома №49 по Литейному проспекту слегка опустилась и легла на контактную сеть. Из-за этого троллейбусное движение приостановилось на пару минут. Сейчас транспорт проходит по участку беспрепятственно.



