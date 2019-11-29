Поклонники распродаж закрыли на вход «Площадь Восстания-2»

Станцию метро «Площадь Восстания-2» закрыли на вход в 17.56. Как сообщили вечером 29 ноября в пресс-службе подземки, станция работает только на выход.

Напомним, в 17.06 вход на станцию уже пришлось ограничить. В метрополитене пояснили, что причиной стала «черная пятница» – петербуржцы ринулись на распродажи в центре города.



