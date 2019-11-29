Поклонники распродаж закрыли на вход «Площадь Восстания-2»
Станцию метро «Площадь Восстания-2» закрыли на вход в 17.56. Как сообщили вечером 29 ноября в пресс-службе подземки, станция работает только на выход.
Напомним, в 17.06 вход на станцию уже пришлось ограничить. В метрополитене пояснили, что причиной стала «черная пятница» – петербуржцы ринулись на распродажи в центре города.
#чернаяпятница началась #спб #питер #площадьвосстания Выход к ТЦ Галерея. Весь вестибюль метро заполнился людьми за три минуты. Выходя из вагона, люди через три шага сразу упираются в впереди стоящих. Движение толпы почти только на выход из метро. Такой поток людей, что в метро не зайти. Очень узкая лестница и тесные переходы между станциями для такой толпы. #метро #метроплощадьвосстания
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