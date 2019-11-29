«Черная пятница» сделала дороги Петербурга красными от пробок: в городе 9 баллов

Вечерний час пик 29 ноября в Петербурге отметился почти максимальной загруженностью дорог. Горожане, вероятно, спешат закупиться в магазинах в «черную пятницу».

Как сообщают в аналитическом центре «Яндекс.Пробок», уже в 17:21 загруженность дорог в Петербурге достигла 9 баллов. Это на 2 балла выше обычного. Больше всего улиц «покраснело» предсказуемо в центре города.

Также необычно плотное движение к половине шестого вечера отмечено на проспекте Обуховской Обороны. В направлении центра магистраль загружена на 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Такая же загруженность наблюдается на Выборгском шоссе. Пробка также на Народной и Ивановской улицах и Невском путепроводе.

А на внешнем кольце КАД собралась самая длинная пробка для вечернего часа пик за неделю – от Пулковского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Уже в 17 часов затор тянулся на 10,7 километра.



