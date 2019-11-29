Неизвестный открыл стрельбу на Лондонском мосту

На Лондонском мосту произошла драка, которая переросла в стрельбу. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

«На другой стороне моста произошла драка, когда несколько человек напали на другого», – сообщает 29 ноября корреспондент BBC с места событий.

Чуть позже в полиции уточнили, что был задержан мужчина, а несколько человек получили ранения. При этом Sky News со ссылкой на свои источники сообщает, что стрелок был ликвидирован.

Спасательная служба британской столицы в «Твиттере» написала, что ее специалисты находятся на месте ЧП. Видео с места событий было опубликовано в Сети.



