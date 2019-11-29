Остались последние часы голосования за номинантов премии «Фонтанки»

Суббота, 30 ноября, — последний день, когда петербуржцы могут проголосовать за свои любимые компании, чтобы обеспечить им победу в Городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

Форма для голосования будет закрыта ровно в 18:00. После этого конкурсная комиссия начнет подсчет голосов и подведение итогов.

Исключение будет сделано только для одной номинации - «Событие года». За нее голоса петербуржцев принимаются до 6 декабря.

Голосование на сайте «Фонтанки» идет с 16 сентября. На первом этапе петербуржцы могли предложить любую понравившуюся им компанию в 15 номинациях, охватывающих почти все сферы жизни в большом городе. Те, кто по итогам первого этапа набрал больше всего голосов, прошли в следующий тур. Начиная с 18 октября голоса принимались за одного из 10 представителей в каждой из категорий.





Все это время тысячи петербуржцев отдавали свои голоса за свои любимые кондитерские, автозаправки, театры, магазины и спортивные клубы. К последнему дню в нескольких номинациях первые и вторые места разделяет считаное число голосов, так что каждый горожанин, проголосовав до 18:00, может перевесить чашу весов в сторону своей любимой компании.

Наиболее напряженная борьба за первое место и право получить премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» идет сейчас в номинациях «Оператор сотовой связи и интернета», «Общественное и культурное пространство», «Лучшее высшее учебное заведение Петербурга» и «Торгово-развлекательный комплекс».

Мало того, что в этих категориях число голосов у лидеров почти равное, так еще на первое место претендуют те, кого редакция совершенно не ожидала увидеть в числе победителей. И только голоса петербуржцев, отданные за тех, кому они действительно доверяют и кого любят, позволили «темным лошадкам» стать реальными претендентами на победу.

Подведение итогов продлится до 12 декабря. В этот день на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа будут оглашены итоговые результаты, а победители получат свои честно заслуженные награды.