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Городская премия
30.11.2019 11:20
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Остались последние часы голосования за номинантов премии «Фонтанки»

Остались последние часы голосования за номинантов премии «Фонтанки»

Суббота, 30 ноября, — последний день, когда петербуржцы могут проголосовать за свои любимые компании, чтобы обеспечить им победу в Городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

Форма для голосования будет закрыта ровно в 18:00. После этого конкурсная комиссия начнет подсчет голосов и подведение итогов. 

Исключение будет сделано только для одной номинации - «Событие года». За нее голоса петербуржцев принимаются до 6 декабря. 

Голосование на сайте «Фонтанки» идет с 16 сентября. На первом этапе петербуржцы могли предложить любую понравившуюся им компанию в 15 номинациях, охватывающих почти все сферы жизни в большом городе. Те, кто по итогам первого этапа набрал больше всего голосов, прошли в следующий тур. Начиная с 18 октября голоса принимались за одного из 10 представителей в каждой из категорий. 


Все это время тысячи петербуржцев отдавали свои голоса за свои любимые кондитерские, автозаправки, театры, магазины и спортивные клубы. К последнему дню в нескольких номинациях первые и вторые места разделяет считаное число голосов, так что каждый горожанин, проголосовав до 18:00, может перевесить чашу весов в сторону своей любимой компании. 

Наиболее напряженная борьба за первое место и право получить премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» идет сейчас в номинациях «Оператор сотовой связи и интернета», «Общественное и культурное пространство», «Лучшее высшее учебное заведение Петербурга» и «Торгово-развлекательный комплекс». 

Мало того, что в этих категориях число голосов у лидеров почти равное, так еще на первое место претендуют те, кого редакция совершенно не ожидала увидеть в числе победителей. И только голоса петербуржцев, отданные за тех, кому они действительно доверяют и кого любят, позволили «темным лошадкам» стать реальными претендентами на победу.

Подведение итогов продлится до 12 декабря. В этот день на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа будут оглашены итоговые результаты, а победители получат свои честно заслуженные награды.

Кто лучший в городе, решаешь ты! ГОЛОСУЙ!

Справка:

С 16 сентября по 16 октября читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 15 номинациях премии в категории «Признание». Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других.

18 октября стартовал новый этап премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.

Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.

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