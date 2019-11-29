Санкт-Петербург выиграл туристический «Оскар» как лучшее культурное направление мира

В борьбе за звание «ведущего городского культурного направления мира», по версии WTA, Петербург обошел Париж, Лондон, Нью-Йорк и Москву.

«World Travel Awards с гордостью объявляет победителя 2019 года в номинации "Ведущее культурное городское направление мира" – Санкт-Петербург, Россия», – сообщается 29 ноября на сайте премии.

Город-победитель обошел 12 претендентов, среди которых были Париж, Рим, Лондон, Нью-Йорк и еще один представитель из России — Москва.

Кроме того, в этом году Петербург взял также золото в номинации «Ведущее направление городского туризма в Европе».

Напомним, что World Travel Awards считается одной из самых престижных туристских премий в мире, называемой также «туристическим Оскаром». Исследователи оценивают туристическое направление по таким параметрам, как безопасность, инфраструктура и гостиницы.



