Региональный Росприроднадзор после статьи «Фонтанки» выступил против использования реагентов для очистки улиц от снега

После публикации «Фонтанки» «Фантомная соль Смольного. Чистые реагенты возвращаются на петербургские улицы» Росприроднадзор по СЗФО решил выступить с заявлением, что ведомство против использования реагентов для очистки городских улиц от снега.

«Фонтанка» 28 ноября сообщила, что ушедший из Смольного глава комитета Владимир Рублевский, похоже, унес с собой и табу на использование технической соли без песка. Теперь комблаг готов засыпать реагентами гололед.

29 ноября Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора в своем заявлении подчеркивает, что опыт использования на протяжении нескольких лет городскими властями песко-соляной смеси и расчистки дорог от снега и наледи без применения специальных реактивов снижает риски загрязнения водных объектов.

Чиновники отмечают, что, поскольку ливневая канализация в Петербурге не проходит очистку должным образом, загрязняющие вещества попадают в реки и каналы города.

В Росприроднадзоре надеются на внесенный в Госдуму законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на использование противогололедных реагентов на тротуарах, пешеходных и велодорожках, а такжде остановках общественного транспорта.



