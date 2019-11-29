Mazda отзывает в России почти 36 тысяч автомобилей из-за белеющих фонарей

ООО «МАЗДА МОТОР РУС» объявило об отзыве в России почти 36 тысяч автомобилей Mazda CX-7 возрастом 6 лет и старше. У них обнаружили дефект задних фонарей.

Как сообщает 29 ноября пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 35 801 автомобиль Mazda CX-7, проданные с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года. Перечень VIN-кодов этих машин опубликован 29 ноября на сайте ведомства.

Причиной отзыва стало то, что на некоторых машинах мутнеет рассеиватель заднего фонаря. Из-за этого при включении фонаря стоп-сигнала или заднего габаритного фонаря он выглядит белым.

Владельцам автомобилей, которые попадают под отзывную кампанию, необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Специалисты проверят задние фонари машины и, если обнаружится неисправность, заменят оба на модифицированные. Однако автомобиль должен быть оборудован оригинальными заводскими фонарями.

Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.



