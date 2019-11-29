Стало известно, на каких участках расположится Судебный квартал. Для здания департамента придется менять правила

Межведомственная комиссия по землепользованию и застройке одобрила внесение в регламент территориальной зоны ТИ1-1 нового вида разрешенного использования – «государственное управление». Это нужно, чтобы построить Судебный квартал на Смольной набережной.

О принятии решения «Фонтанке» рассказал 29 ноября эксперт профильной комиссии ЗакСа Александр Карпов. По его словам, изменения нужны для участка непосредственно под здание Судебного департамента (на иллюстрации выделен красным). Кроме того, на заседании наглядно показали, на каких конкретно трех участках будет идти строительство.

Ранее стало известно, что на Смольной набережной, где ранее собирались возвести Музей блокады, планируется построить здание Верховного суда, судебный департамент и паркинг. Для этого город передаст в федеральную собственность три участка. Жилье для судей построят на Охте.



