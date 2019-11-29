«Черная пятница» ограничила на вход станцию метро в центре Петербурга

Расположение рядом с двумя большими торговыми центрами и массовые распродажи сыграли плохую шутку со станцией метро «Площадь Восстания» вечером в пятницу, 29 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» в своем телеграм-канале, в 17:06 вестибюль 2-й станции «Площадь Восстания» работает с ограничением на вход из-за большого количества пассажиров.

В предприятии отмечают, что эскалаторы работают только на выход — слишком много желающих воспользоваться распродажей.



