Лобовое на Токсовском шоссе закончилось машиной в заборе и двумя пострадавшими

Два автомобиля встретились лоб в лоб на шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. В больницу увезли двух человек.

Как сообщается в группе ОУ «Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское"» в «ВКонтакте», информация об аварии поступила спасателям в 15:40 29 ноября. На Токсовском шоссе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. От удара один из них – BMW – съехал с дороги и врезался в ограду.

В результате ДТП пострадали два человека. С травмами средней степени тяжести их доставили в токсовскую больницу.



