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29.11.2019 17:01
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Четыре банка аккредитовали ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

Четыре банка аккредитовали ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

Группа «Эталон»

ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Альфа-Банк» аккредитовали новый проект Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».

Приобрести квартиру в новом жилом комплексе класса бизнес-лайт с помощью ипотечного кредита от банка «Открытие» можно при условии внесения первоначального взноса в размере от 20% от стоимости квартиры. Процентная ставка по кредиту составит от 8,1% годовых, а если сумма кредита от 4 млн рублей до 30 млн рублей, то ставка от 7,85% годовых. Кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет, возможная сумма кредита от 500 тыс. рублей до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru

Процентная ставка по ипотеке в Ак Барс Банке составит от 9,7% годовых при условии внесения первоначального взноса от 10% до 20% от стоимости квартиры. При первоначальном взносе свыше 20% процентная ставка составит от 9,2% годовых. Минимальная сумма кредита – от 500 тыс. рублей, максимальная сумма кредита определяется по оценке платежеспособности заемщика. Срок кредитования – от 1 года до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.akbars.ru

По условиям программы банка ДОМ.РФ кредит на покупку квартиры предоставляется на срок от 3 до 30 лет. Процентная ставка по ипотеке составит от 10% годовых при внесении первоначального взноса от 15-20% от стоимости недвижимости. При первоначальном взносе свыше 20% процентная ставка составит от 8,7% годовых. Возможная сумма кредита от 500 тыс. рублей до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотеки можно ознакомиться на сайте дом.рф.

Оформить ипотечный кредит от Альфа-Банка с процентной ставкой от 8,99% годовых можно при условии внесения первоначального взноса в размере от 10% от стоимости квартиры. При первоначальном взносе свыше 20% от стоимости квартиры процентная ставка составит от 8,09% годовых. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Возможная сумма кредита от 600 тыс. рублей до 50 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитовнаия можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru

Галактика Pro будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. В жилом комплексе запроектировано 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м. Для покупателей представлен широкий выбор квартир от однокомнатных до четырехкомнатных, с кухнями-гостиными до 31 кв. м и просторными комнатами. Особенностью квартир ЖК Галактика Pro станет наличие открытых террас, которые станут прекрасным местом для отдыха. Благодаря большим окнам квартиры будут иметь хорошее естественное освещение.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014г., ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г., АО «Банк ДОМ.РФ».Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 г., АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК "Галактика Pro" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика"", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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