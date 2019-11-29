Зима начнётся с минуса. На выходных петербуржцев ждут небольшой снег и гололедица

Переход из осени в зиму в Петербурге пройдёт плавно: по обещаниям синоптиков, 30 ноября столбики термометра покажут 0…-2, а первого декабря температура останется на той же отметке.

Согласно данным Северо-Западного гидрометцентра, по-настоящему холодно будет только ночью на первое декабря: синоптики говорят о -3...-5 градусах. Горожанам стоит приготовиться к гололедице и небольшому мокрому снегу.

Осадки в Петербург и область пришли в конце ноября, а тротуары покрылись льдом. Его в этом году собираются победить чистыми реагентами. Из-за «катка» в больнице с сотрясением мозга 29 ноября оказался первый петербуржец.



