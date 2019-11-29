Смольный снёс незаконные ларьки во дворе ресторана Don Bosco

Рабочие снесли очередную порцию незаконных ларьков в центре Петербурга. На сей раз разобранными оказались небольшие домики для продажи блинов во дворе ресторана Don Bosco на Новгородской. Об этом 29 ноября сообщили в комитете по контролю за имуществом.

В Смольном отметили, что заведение незаконно заняло 650 квадратных метров, обнеся участок забором и разместив на газоне торговые домики.

«Данный земельный участок договорными отношениями с городом не обременён, используется в отсутствие правоустанавливающих документов. Сотрудниками ККИ установлено, что арендуемый земельный участок используется под размещение ресторана, что носит признаки нарушения условий договора в части целей использования. Данная информация будет направлена в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга для рассмотрения в рамках договорной ответственности», – рассказали в комитете.











Землепользователю, по словам чиновников, было направлено уведомление с просьбой добровольно освободить занятый участок. Ресторатор этого не сделал. В итоге 28 ноября сотрудникам комитета вместе с рабочими пришлось ломать и вывозить домики с территории. Нарушителя же собираются привлечь к административной ответственности.

В компании ООО ТВП, владельце здания на Новгородской 12, который заявил о владении придомового участка, «Фонтанке» сообщили, что расположили на нем елку и декорации для ярмарки на законных основаниях. Ранее вынесенное постановление ККИ о привлечении к ответственности за самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства в настоящее время оспаривается в арбитражном суде и не вступило в законную силу.