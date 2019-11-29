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Происшествия
29.11.2019 17:20
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«Неудача спорткара»: редкий Nissan припарковался в микроавтобус на Зайцева

Необычный спорткар остался без фары и «стопа» в Кировском районе Петербурга. Он сошелся в неравном бою с микроавтобусом.

На улице Зайцева автомобиль Nissan 350Z зацепил задней частью припаркованный микроавтобус. Последствия аварии 29 ноября заметил участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Дмитрий. На месте ДТП к тому моменту уже никого не было.

У микроавтобуса повреждены задний бампер и левый фонарь. Спорткар тоже остался без левого «стопа», но вдобавок у него отсутствует правая фара. Пропала она до или после аварии – не известно.

«Неудача спорткара»: редкий Nissan припарковался в микроавтобус на Зайцева

Nissan 350Z, хоть и не стоит миллионы, – для Петербурга автомобиль довольно редкий. Двухместное купе выпускалось японской маркой с 2002-го по 2008 год. Приметный оранжевый автомобиль быстро узнали в комментариях. По словам участницы группы Таши, его водитель не прочь припарковаться вторым рядом. Она же поделилась страничкой предполагаемого владельца машины во «ВКонтакте»: судя по фотографиям, молодой человек увлекается боксом и является фанатом татуировок.


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