Стартовали продажи новых квартир в ЖК «Панорама парк Сосновка»

«Петербургская Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» представила секцию №4.3 в первом корпусе проекта «Панорама парк», который строится в Выборгском районе.

Среди новых квартир — варианты от одно- до трехкомнатных евроформата с большой кухней-гостиной. Все они сдаются с полной чистовой отделкой «Итальянские коллекции» в цвете «Ваниль» или «Шоколад». Стоимость начинается от 4,45 млн рублей.

«Панорама парк» – проект высокого комфорт-класса от девелопера Setl Group, строится в престижной части Выборгского района: рядом находятся крупные парки Удельный и Сосновка, а в 15 минутах ходьбы — метро «Удельная». Исторический центр — всего в 15 минутах езды на автомобиле.

Жилой комплекс отличается множеством оригинальных и инновационных решений, продуманным благоустройством и богатой инфраструктурой. Для маленьких жителей будет создан собственный клуб для игр, проведения праздников и мастер-классов. На детские площадки во дворах добавлены интерактивные и обучающие элементы, а на безопасное покрытие нанесены уличные игры. Беседки с навесами позволят проводить время на свежем воздухе даже в дождливую погоду.

В подземных паркингах ЖК «Панорама парк» предусмотрены пит-стоп станции с пылесосом и компрессором для накачивания колес. В лифтах — музыка и мультимедиаэкраны с трансляцией объявлений.

Особой гордостью проекта станет проходящий через территорию эко-маршрут, который станет местом притяжения жителей и свяжет парки Удельный и Сосновка.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный продавец всех жилых комплексов Setl Group, в том числе ЖК «Панорама парк».

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