Потолок рухнул прямо на чиновников во время заседания правительства Новгородской области

В зале администрации Старорусского района Новгородской области обвалилась часть потолка во время выездного заседания правительства региона.

«Произошло обрушение частичное потолка, небольшого участка, никто не пострадал», – сообщает 29 ноября ТАСС со ссылкой на заявление региональных властей.

Как пишут местные СМИ, в результате ЧП пострадал бизнес-омбудсмен Юрий Михайлов. Чуть позже в комментарии ТАСС он отметил, что ничего страшного не случилось, лишь «вскользь по спине прошла штукатурка».

После обрушения потолка заседание регионального правительства продолжилось в том же помещении.



