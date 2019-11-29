Больше, чем просто должник на «Мерседесе». Липовые корочки УСБ потянули на уголовное дело

Размахивание поддельными корочками – а это было удостоверение сотрудника Управления собственной безопасности ГУ МВД – обернулось уголовным делом. Подробности задержания у станции метро «Технологический институт» «Фонтанке» рассказали 29 ноября в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Мерседес» (владелец которого, по данным УФССП, задолжал свыше 400 тысяч рублей) остановили на Московском проспекте 28 ноября около 15:30 сотрудники отдельного батальона №1 ДПС – они совместно с ФССП проводили операцию «Должник». Водитель, как сообщало УФССП, хозяином машины не являлся. Он позвонил кому-то, и вскоре приехал гражданин, который достал корочки Управления собственной безопасности главка, предъявил их полицейским и потребовал отпустить «Мерседес».

Инспекторы вгляделись в удостоверение. Оно вызвало у них сомнения в подлинности: элементы защиты показались имитированными. На место были вызваны сотрудники следственных органов.

В итоге личность гражданина с корочками выяснили: мужчина 1974 года рождения оказался не тем, чьё имя указано в удостоверении. Его задержали и доставили в 38-й отдел полиции Адмиралтейского района. Документ передан на экспертизу. Возбуждено расследование по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).



