Апарт-комплекс Like от ГК «ПСК» получил Заключение о соответствии

ПСК

Апарт-комплекс Like на 1112 апартаментов от ГК «ПСК» возле ст. м. «Площадь Мужества» получил заключение о соответствии объекта (ЗОС), подтверждающее факт окончания строительства жилого комплекса и соответствие объекта всем требованиям технических норм, регламентов, проектной документации и требованиям энергетической эффективности.

Заключение выдает орган строительного надзора с привлечением специалистов санэпидемстанции и пожарной безопасности.

Процедура выдачи ЗОС предваряет получение акта о вводе здания в эксплуатацию — это станет следующим и заключительным этапом, после которого начнётся передача ключей.

— Like спроектирован, как комплекс для жизни и инвестиций. Он станет для наших покупателей как новым домом на долгое время, так и новым источником дохода. Завершение строительства было одним из самых ожидаемых событий. Ведь других предложений недвижимости, сравнимых по комфорту проживания и расположению, в этой части Выборгского района практически нет, — отметил генеральный директор ПСК Юрий Колотвин.

Собственная инфраструктура Like — это исключительный комфорт и всё необходимое в одном здании. Фитнес-центр с плавательным бассейном, ресторан, кафе на первом этаже, бытовые сервисы — прачечная, химчистка, охрана, зона reception, помещения для хранения (келлеры) и закрытый внутренний двор – таков неполный перечень собственной инфраструктуры комплекса. В шаговой доступности метро, наземный транспорт, парки, торговые центры, магазины и другая торговая и социальная инфраструктура.

В комплексе апартаментов были запроектированы апартаменты площадью от 19 кв. м до 84 кв. м, в том числе и видовые на верхних этажах с прямым обзором на парк Лесотехнической академии, Лахта-Центр и другие городские доминанты.

Для управления и технической эксплуатацией апарт-комплекса создана отдельная управляющая компания. Сдачу апартаментов в аренду будет осуществлять компания «МТЛ. Управление недвижимостью».

На момент получения ЗОС в Like продано 95% апартаментов. Сейчас среди свободных остается всего 60 юнитов. Подробности о стоимости и планировках последних апартаментов в комплексе LIKE на Политехнической улице узнавайте в офисе продаж и по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents