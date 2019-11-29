За тебя 300 свиней отдам. Столько китайский магнат подарит будущему жениху своей дочери

Отчаявшийся отец обещает 300 свиней жениху, который возьмет в жены его одинокую дочь в провинции Хэнань. Цена на поросят в Китае все выше, поэтому девушка – уже весьма богатая невеста.

Как сообщает World of buzz, 24-летняя Чжан Чжиюань окончила университет и вернулась на семейную ферму растить 2000 черных свиней. Девушка от заката до рассвета чистит и кормит животных, а по утрам продает скот на базаре.

«Люди думают, работать на свиной ферме – недостойно и легко. Но это не так. В этой работе мне пригодились даже университетские знания», – убеждает китаянка.

По словам девушки, родители против ее работы в свинарнике. Им кажется, что девушка с высшим образованием должна уехать покорять крупный город, найти работу с высокой зарплатой. Но Чжан верна семейным традициям. Она останется на ферме растить свиней.





Чжиюань не очень требовательна к будущему мужу. Рядом с собой девушка хочет видеть Геркулеса, способного поднять хотя бы половину свиньи среднего размера. От женихов у девушки якобы нет отбоя, но свадьбой дело пока не закончилось.

В марте Khaosodenglish сообщил, что владелец дуриановых плантаций Таиланда пообещал будущему жениху своей дочери 10 миллионов бат (21 миллион рублей). Кандидатов было много, поэтому миллионер отменил конкурс.