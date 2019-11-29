В Петербурге открывается Центр выдачи Fan ID для болельщиков ЕВРО-2020

Открытие центра выдачи паспортов болельщиков (Fan I) в преддверии чемпионата Европы 2020 года состоится в Петербурге. Мероприятие пройдет 3 декабря на Невском пр., 48. В этот день первые зрители турнира смогут получить свои паспорта болельщика.

В мероприятии также примут участие статс-секретарь – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран – членов УЕФА. Единственным городом – участником от России стал Санкт-Петербург, который примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля). Уже известно, чем Евро-2020 в Петербурге будет отличаться от чемпионата мира-2018.

Два года назад, по официальным данным Минкомсвязи России, в период чемпионата мира по футболу в России было заказано 1,83 млн паспортов болельщика (FAN ID). Тогда гостей принимали 11 городов России.





Система идентификации болельщиков и паспорт болельщика (Fan ID). Каждому зрителю, купившему билет на матчи чемпионата в Санкт-Петербурге, будет выдан паспорт болельщика. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге для всех российских и иностранных граждан. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и Fan ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать – с 30 мая по 13 июля.

Оформить заявку на получение паспорта болельщика необходимо до начала мероприятий, пройдя регистрацию на сайте www.fan-id.ru, или непосредственно в Центре выдачи паспорта болельщика в Санкт-Петербурге. Еще один такой центр позднее откроется в Москве.