Холдинг РСТИ стал лауреатом конкурса «Золотой Трезини»

РСТИ (Росстройинвест)

27 ноября в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Золотой Трезини». Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил награду за безупречность и изысканность интерьерных решений в жилом комплексе «Familia».

«Familia» – жилой комплекс премиум-класса на Петровском острове. Он располагается в окружении зелени и воды на участке площадью около 3,5 га. В рамках проекта будут возведены три восьмиэтажных дома жилой площадью порядка 47 тысяч кв. метров. В центральном корпусе запланировано лобби и зона ожидания со вторым светом и потолком высотой 6,7 м. В проекте есть уникальные квартиры с террасами, окнами в санузлах, мастер-спальнями и гардеробными. На первых этажах запланированы коммерческие помещения, в внутренний двор будет благоустроен и озеленен по дизайнерскому проекту.

«Конкурс «Золотой Трезини» отличается тем, что воспринимает недвижимость как искусство, подчеркивает важность архитектурного облика зданий, ландшафтного дизайна, оформления интерьеров. Мы рады, что наш жилой комплекс «Familia» стал лауреатом конкурса. В нашем проекте функциональность планировок и продуманность инженерных решений сочетаются с уникальными архитектурными и интерьерными решениями», – прокомментировал председатель Совета директоров холдинга РСТИ Федор Туркин.

РСТИ (Росстройинвест)

Конкурс «Золотой Трезини» проходит с 2018 года. Он назван в честь Доменико Трезини – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии – и проводится при поддержке Генерального консульства этой страны в Петербурге. Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents