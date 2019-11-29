Буфет в «Петровиче» и «Леруа Мерлен» прикрыли за сальмонеллу и палочку

Приморский районный суд привлёк к административной ответственности компанию «Фуд Сервисез», продуктами которой отравились сотрудники «Петровича» и «Леруа Мерлен».

Как сообщает 29 ноября объединённая пресс-служба судов Петербурга, суд постановил прикрыть буфет «Фуд Сервисез» в местах отравлений на Парашютной улице, 60, и на проспекте Испытателей, 5/2А. Деятельность приостановлена до 15 января.

Напомним, информация об отравлении сотрудников «Петровича» и «Леруа Мерлен» появилась в октябре. В отношении «кормильца» было проведено санитарно-эпидимиологическое расследование. В сэндвичах с курицей и гречей нашли сальмонеллу, в салатах – кишечную палочку.



