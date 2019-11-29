Если он меня ударит, я смогу выселить его из дома? И другие вопросы, которые ставит новый законопроект о профилактике домашнего насилия

2 А от психологического насилия закон защитит?

В проекте говорится, что семейно-бытовое насилие — это «умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда», и при этом не является «административкой» или «уголовкой». То есть если вас невыносимо пилят или угрожают поцарапать авто маникюрными ножницами — это, в терминах законопроекта, уже семейно-бытовое насилие.

По сравнению с документом 2016 года определение домашнего насилия стало лаконичнее. Из него исчезли слова про нравственные страдания и фраза о том, что «семейно-бытовое насилие может совершаться в форме физического, психологического, сексуального и экономического насилия». То есть изнасилование в браке по-прежнему не будет считаться изнасилованием. Убрали из нового текста и уточнение, что самооборона семейно-бытовым насилием не является.