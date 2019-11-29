Форвард «Зенита» Малком улетел в Бразилию

Нападающий петербургского «Зенита» Малком отправился в расположение бразильского клуба «Коринтианс» для продолжения восстановления после травмы.

Об этом 29 ноября сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева.

«У Малкома комплексная программа восстановления. Петербургский этап уже закончился, сейчас все нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль», — заявил Медведев.

Напомним, что 22-летний футболист в августе травмировал проксимальный мышечно-сухожильный переход прямой мышцы левого бедра. Сухожилие, о котором идет речь, играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги. Сегодня стало известно, что Малком перенес операцию в Финляндии. По официальным данным, в строй он вернется теперь уже не раньше 2020 года.



